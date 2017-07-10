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July 10, 2017 / 10:14 AM / a month ago

BRIEF-Hornbach Baumarkt resolves share buyback

1 Min Read

July 10 (Reuters) - HORNBACH BAUMARKT AG:

* HORNBACH BAUMARKT AG: BOARD OF MANAGEMENT RESOLVES SHARE BUYBACK FOR EMPLOYEE SHARE PROGRAM

* ‍SHARES ARE TO BE ACQUIRED IN PREPARATION FOR ANNUAL ISSUE OF SHARES TO EMPLOYEES SCHEDULED TO TAKE PLACE AT END OF 2017​

* ‍to Acquire Up to 50,000 Treasury Stock Shares​

* ‍PURCHASE PRICE TO BE PAID BY COMPANY PER SHARE MAY NOT EXCEED OR FALL SHORT OF STOCK MARKET PRICE BY MORE THAN 10%​

* ‍MAXIMUM TOTAL PURCHASE PRICE FOR WHICH SHARES ARE TO BE ACQUIRED BY HORNBACH BAUMARKT AG AMOUNTS TO EURO 1,700,000.00​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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