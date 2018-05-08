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May 8, 2018 / 7:25 PM / Updated 10 minutes ago

BRIEF-Hortonworks Q1 Non-GAAP Loss Per Share $0.20

Reuters Staff

1 Min Read

May 8 (Reuters) - Hortonworks Inc:

* HORTONWORKS REPORTS FIRST QUARTER 2018 REVENUE

* Q1 NON-GAAP LOSS PER SHARE $0.20

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.27 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q1 GAAP LOSS PER SHARE $0.55

* Q1 REVENUE $79.1 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $75.2 MILLION

* FOR FULL YEAR 2018, EXPECT TOTAL GAAP REVENUE BETWEEN $325.0 MILLION AND $330.0 MILLION

* FOR Q2 OF 2018, CO SEES TOTAL GAAP REVENUE OF $80.0 MILLION

* SEES FULL YEAR 2018 GAAP OPERATING MARGIN BETWEEN NEGATIVE 52 PERCENT AND NEGATIVE 47 PERCENT

* FOR Q2 OF 2018, CO SEES GAAP OPERATING MARGIN BETWEEN NEGATIVE 57 PERCENT AND NEGATIVE 52 PERCENT

* SEES FULL YEAR 2018 NON-GAAP OPERATING MARGIN BETWEEN NEGATIVE 23 PERCENT AND NEGATIVE 18 PERCENT

* Q2 REVENUE VIEW $78.8 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 REVENUE VIEW $327.6 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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