BRIEF-Hortonworks Q1 Non-GAAP Loss Per Share $0.20

May 8 (Reuters) - Hortonworks Inc:
* Q1 NON-GAAP LOSS PER SHARE $0.20
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.27 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q1 REVENUE $79.1 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $75.2 MILLION
* FOR FULL YEAR 2018, EXPECT TOTAL GAAP REVENUE BETWEEN $325.0 MILLION AND $330.0 MILLION
* FOR Q2 OF 2018, CO SEES TOTAL GAAP REVENUE OF $80.0 MILLION
* SEES FULL YEAR 2018 GAAP OPERATING MARGIN BETWEEN NEGATIVE 52 PERCENT AND NEGATIVE 47 PERCENT
* FOR Q2 OF 2018, CO SEES GAAP OPERATING MARGIN BETWEEN NEGATIVE 57 PERCENT AND NEGATIVE 52 PERCENT
* SEES FULL YEAR 2018 NON-GAAP OPERATING MARGIN BETWEEN NEGATIVE 23 PERCENT AND NEGATIVE 18 PERCENT
* FY2018 REVENUE VIEW $327.6 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: