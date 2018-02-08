BRIEF-Hortonworks Q4 Non-GAAP Loss Per Share $0.24

Feb 8 (Reuters) - Hortonworks Inc:
* FOR Q1 OF 2018, CO EXPECT: GAAP OPERATING MARGIN BETWEEN NEGATIVE 63 PERCENT AND NEGATIVE 58 PERCENT
* FOR Q1 OF 2018, CO EXPECTS NON-GAAP OPERATING MARGIN BETWEEN NEGATIVE 29 PERCENT AND NEGATIVE 24 PERCENT
* FOR FULL YEAR 2018, CO EXPECT TOTAL REVENUE BETWEEN $322.0 MILLION AND $327.0 MILLION
* FOR FULL YEAR 2018, CO EXPECT GAAP OPERATING MARGIN BETWEEN NEGATIVE 53 PERCENT AND NEGATIVE 48 PERCENT
* FOR FULL YEAR 2018, CO EXPECT NON-GAAP OPERATING MARGIN BETWEEN NEGATIVE 23 PERCENT AND NEGATIVE 17 PERCENT
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.24, REVENUE VIEW $70.5 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 REVENUE VIEW $327.9 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* HORTONWORKS SAYS PRELIMINARY ESTIMATES RELATING TO ACCOUNTING CHANGE IS UNFAVORABLE IMPACT OF ABOUT $15.0 MILLION ON TOTAL REVENUE FOR 2018 - SEC FILING Source text for Eikon: Further company coverage: