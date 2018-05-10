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May 10, 2018 / 10:30 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Hospitality Properties Trust Extends Maturities, Improves Pricing On $1.4 Bln Of Credit Facilities

Reuters Staff

1 Min Read

May 10 (Reuters) - Hospitality Properties Trust:

* HOSPITALITY PROPERTIES TRUST EXTENDS MATURITIES AND IMPROVES PRICING ON $1.4B OF CREDIT FACILITIES

* HOSPITALITY PROPERTIES TRUST - MATURITY DATE OF AMENDED $1 BILLION REVOLVING CREDIT FACILITY EXTENDED TO JULY 15, 2022

* HOSPITALITY PROPERTIES TRUST - MATURITY DATE OF AMENDED $1 BILLION REVOLVING CREDIT FACILITY WAS EXTENDED TO JULY 15, 2022

* HOSPITALITY PROPERTIES TRUST - MATURITY DATE OF AMENDED $400 MILLION TERM LOAN WAS EXTENDED TO JULY 15, 2023

* HOSPITALITY PROPERTIES TRUST- AMENDED AGREEMENT INCLUDES THAT IN SOME CONDITIONS, MAXIMUM COMMITMENTS, BORROWINGS MAY BE INCREASED TO UP TO $2.3 BILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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