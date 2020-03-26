BRIEF-Hostelworld Grp Sees Q1 EBITDA Reduction To Be About 5 Mln Euros

March 26 (Reuters) - Hostelworld Group PLC:
* TRADING STATEMENT & UPDATE ON COVID-19 IMPACT
* NOW EXPECT OVERALL EBITDA REDUCTION IN Q1 2020 TO BE C. EUR 5.0 MILLION.
* AS AT 24 MARCH 2020, GROUP’S NET CASH POSITION REMAINS STRONG
* WORKING TO MINIMISE ANY NEGATIVE CASHFLOW IMPACTS TO BUSINESS, BY OFFERING CREDITS IN LIEU OF CASH REFUNDS.
* TAKEN DECISION TO CANCEL PROPOSED FINAL DIVIDEND OF 2.1C PER SHARE
* IT IS TOO EARLY TO PREDICT OR QUANTIFY IMPACT OF COVID-19 ON GROUP’S RESULTS FOR FINANCIAL YEAR ENDING 31 DECEMBER 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: