Healthcare
March 23, 2020 / 12:23 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Hoth Therapeutics Announces Agreement To Joint Development Of A Self-Assembling Vaccine For The Potential Treatment Of The Coronavirus

1 Min Read

March 23 (Reuters) - Hoth Therapeutics Inc:

* HOTH THERAPEUTICS ANNOUNCES AGREEMENT TO JOINT DEVELOPMENT OF A SELF-ASSEMBLING VACCINE (SAV) FOR THE POTENTIAL TREATMENT OF THE CORONAVIRUS (COVID-19)

* HOTH THERAPEUTICS INC - SAV TECHNOLOGY HAS BEEN LICENSED FROM MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL

* HOTH THERAPEUTICS - PRECLINICAL DEVELOPMENT TO BE UNDERTAKEN IN CONJUNCTION WITH MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL

* HOTH THERAPEUTICS INC - HOTH SHALL BE GRANTED RIGHT TO RECEIVE SINGLE DIGIT ROYALTIES FROM SALE OF ANY PRODUCTS DEVELOPED

* HOTH THERAPEUTICS INC - SHALL HAVE RIGHT TO ACQUIRE UP TO A 30% EQUITY INTEREST IN HALOVAX. Source text for Eikon: Further company coverage:

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