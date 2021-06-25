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Healthcare

BRIEF-House Committee On Oversight And Reform Announce Investigation Of Biogen's Alzheimer's Drug Aduhelm

By Reuters Staff

1 Min Read

June 25 (Reuters) - Biogen Inc:

* HOUSE COMMITTEE ON OVERSIGHT AND REFORM ANNOUNCE INVESTIGATION OF BIOGEN’S ALZHEIMER’S DRUG ADUHELM

* HOUSE COMMITTEE ON OVERSIGHT AND REFORM SAYS WILL EXAMINE THE APPROVAL AND PRICING OF BIOGEN’S ALZHEIMER’S DRUG, ADUHELM

* HOUSE COMMITTEE ON OVERSIGHT AND REFORM SAYS HAVE SERIOUS CONCERNS ABOUT THE STEEP PRICE OF BIOGEN’S NEW ALZHEIMER’S DRUG ADUHELM

* HOUSE COMMITTEE ON OVERSIGHT AND REFORM SAYS HAVE CONCERNS ABOUT PROCESS THAT LED TO ITS APPROVAL DESPITE QUESTIONS ABOUT ADUHELM’S CLINICAL BENEFIT Further company coverage:

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