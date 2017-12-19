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December 19, 2017 / 11:42 AM / Updated 6 hours ago

BRIEF-Housing Development Finance Corp Approves Raising Funds Worth Up To 130 Bln Rupees

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 19 (Reuters) - Housing Development Finance Corporation:

* HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION -APPROVBED SUBSCRIPTION TO SECURITIES OFFERED BY HDFC BANK ON PREFERENTIAL BASIS FOR AMOUNT UP TO 85 BILLION RUPEES‍​

* HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION - APPROVED CONSTITUTION OF COMMITTEE OF DIRECTORS OF CORP TO FINALISE AMOUNT OF INVESTMENT IN HDFC BANK

* HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION - APPROVES RAISING FUNDS WORTH UP TO 130 BILLION RUPEES VIA ISSUE OF SECURITIES THROUGH PREFERNTIAL ISSUE OR QIP

* HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION -APPROVED INCREASE IN AUTHORISED SHARE CAPITAL OF CORP TO 3.70 BILLION RUPEES‍​ Source text: bit.ly/2D2eAQa Further company coverage:

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