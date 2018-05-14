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May 14, 2018 / 7:08 PM / in 2 hours

BRIEF-H&R REIT Says To Sell Majority Of U.S. Retail Portfolio For $633 Million

Reuters Staff

1 Min Read

May 14 (Reuters) - H&R Real Estate Investment Trust :

* PRESS RELEASE - H&R REIT TO SELL MAJORITY OF U.S. RETAIL PORTFOLIO FOR U.S. $633 MILLION

* H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - SALE INCLUDES ALL OF CO’S RETAIL PROPERTIES IN UNITED STATES, OTHER THAN 16 GAS STATIONS AND CONVENIENCE STORES

* H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - PART OF PROCEEDS FROM THE SALE WILL BE USED TO REPAY U.S. $205.9 MILLION OF MORTGAGE DEBT ON PORTFOLIO

* H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - DOES NOT EXPECT TO INCUR ANY MATERIAL INCOME TAX EXPENSE RESULTING FROM SALE

* H&R REAL ESTATE INVESTMENT-BALANCE OF PROCEEDS FROM SALE EXPECTED TO FUND LANTOWER RESIDENTIAL ACQUISITIONS, TO REPURCHASE UNITS UNDER H&R REIT’S NCIB Source text for Eikon: Further company coverage:

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