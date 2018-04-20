BRIEF-HSBC Holdings Reduces Number Of Board Committees From Seven To Five

April 20 (Reuters) - HSBC Holdings Plc:
* RESPONSIBILITIES OF CONDUCT AND VALUES COMMITTEE AND PHILANTHROPIC AND COMMUNITY INVESTMENT OVERSIGHT COMMITTEE WILL BE REASSIGNED
* WE INTEND TO MAINTAIN ANNUAL DIVIDEND AT CURRENT LEVEL FOR FORESEEABLE FUTURE
* AFTER PROVISION OF CAPITAL TO SUPPORT GROWTH OF BUSINESS AND MAINTAINING OUR DIVIDEND, WE WILL THEN CONSIDER SHARE BUY-BACKS, SUBJECT TO REGULATORY APPROVAL
* WILL UPDATE SHAREHOLDERS ON HOW WE INTEND TO EVOLVE STRATEGY AT OR BEFORE OUR HALF-YEAR RESULTS Source text for Eikon: Further company coverage: