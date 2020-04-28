BRIEF-HSBC Holdings Says Expect Material Downward Pressure On NIM In Future Qtrs

April 28 (Reuters) - Hsbc Holdings:
* ECONOMIC IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON OUR CUSTOMERS HAS BEEN MAIN DRIVER OF CHANGE IN OUR FINANCIAL PERFORMANCE SINCE TURN OF YEAR
* HSBC, ON COVID-19, SAYS RESULTANT INCREASE IN EXPECTED CREDIT LOSSES IN Q1 CONTRIBUTED TO A MATERIAL FALL IN REPORTED PROFIT BEFORE TAX
* ARE ALSO WORKING CLOSELY WITH GOVERNMENTS AROUND WORLD TO CHANNEL FISCAL SUPPORT TO REAL ECONOMY QUICKLY AND EFFICIENTLY
* EXPECT MID-TO-HIGH SINGLE DIGIT PERCENTAGE GROWTH IN RWAS IN 2020
* EXPECT MATERIAL DOWNWARD PRESSURE ON NIM IN FUTURE QUARTERS AS WE INCUR FULL IMPACT OF 1Q20 MARKET INTEREST RATE REDUCTIONS
* EXPECT RESTRUCTURING COSTS FOR 2020 TO BE LOWER THAN INDICATED IN OUR 2019 ANNUAL RESULTS
* IMPACT AND DURATION OF COVID-19 CRISIS WILL LIKELY LEAD TO HIGHER ECL
* IMPACT AND DURATION OF COVID-19 CRISIS WILL PUT PRESSURE ON REVENUE DUE TO LOWER CUSTOMER ACTIVITY LEVELS AND REDUCED GLOBAL INTEREST RATES
* TEMPORARILY DELAYED PARTS OF OUR TRANSFORMATION, INCLUDING SOME ELEMENTS OF OUR COST AND RISK-WEIGHTED ASSET (‘RWA’) REDUCTION PROGRAMME
* PLAN TO REDUCE OPERATING EXPENSES TO PARTLY MITIGATE REDUCTION IN REVENUE AND WE INTEND TO CONTINUE TO EXERCISE COST DISCIPLINE,
* DURING 2020, WE WILL CONTINUE TO ASSESS IMPACT OF COVID-19 CRISIS AND REVIEW OUR FINANCIAL PERFORMANCE AND BUSINESS PLAN ACCORDINGLY
* COVID-19 OUTBREAK WILL ALSO HAVE MATERIAL IMPACTS ON CAPITAL AND LIQUIDITY
* UNTIL END OF 2020 WE WILL MAKE NO QUARTERLY OR INTERIM DIVIDEND PAYMENTS OR ACCRUALS IN RESPECT OF ORDINARY SHARES
* ALSO PLAN TO SUSPEND SHARE BUY-BACKS IN RESPECT OF ORDINARY SHARES IN 2020 AND 2021
* AN IMMEDIATE FINANCIAL IMPACT OF OUTBREAK IS AN INCREASE IN ECL, DRIVEN BY A CHANGE IN ECONOMIC SCENARIOS USED TO CALCULATE ECL
* ECL WILL ARISE FROM OTHER PARTS OF OUR BUSINESS IMPACTED BY DISRUPTION TO SUPPLY CHAINS
* IMPACT OF OUTBREAK ON LONG-TERM PROSPECTS OF BUSINESSES IN SOME SECTORS IS UNCERTAIN, MAY LEAD TO SIGNIFICANT ECL CHARGES ON SPECIFIC EXPOSURES
* IN TIMES OF CRISIS, FRAUDULENT ACTIVITY IS OFTEN MORE PREVALENT, LEADING TO POTENTIALLY SIGNIFICANT ECL CHARGES
* IF COVID-19 OUTBREAK CONTINUES TO CAUSE DISRUPTION TO ECONOMIC ACTIVITY GLOBALLY THROUGH 2020, THERE COULD BE FURTHER ADVERSE IMPACTS ON INCOME
* COVID-19 HAVE IMPACT ON ABILITY TO MEET FINANCIAL TARGETS AS SET OUT IN BUSINESS UPDATE IN FEB, ALSO ADVERSELY AFFECT FUTURE DIVIDEND POLICY Source text for Eikon: Further company coverage: