BRIEF-HSBC Posts FY Reported Profit Before Tax Of $13,347 Mln

Feb 18 (Reuters) - HSBC Holdings:
* FY REPORTED REVENUE $56,098 MILLION VERSUS $53,780 MILLION
* FY REPORTED PROFIT BEFORE TAX $13,347 MILLION VERSUS $19,890 MILLION
* FY ADJUSTED REVENUE $55,409 MILLION VERSUS $52,331 MILLION
* FY ADJUSTED PROFIT BEFORE TAX $22,212 MILLION VERSUS $21,182 MILLION
* “GROUP’S 2019 PERFORMANCE WAS RESILIENT, HOWEVER PARTS OF OUR BUSINESS ARE NOT DELIVERING ACCEPTABLE RETURNS”
* PROCESS FOR APPOINTING A PERMANENT GROUP CHIEF EXECUTIVE IS ONGOING
* FY NET INTEREST INCOME $30,462 MILLION VERSUS $30,489 MILLION
* POTENTIAL FOR ANY ASSOCIATED ECONOMIC SLOWDOWN FROM CORONAVIRUS SITUTATION TO IMPACT EXPECTED CREDIT LOSSES IN HONG KONG AND MAINLAND CHINA
* PLAN TO SUSPEND SHARE BUY-BACKS FOR 2020 AND 2021
* INTEND TO RETURN TO NEUTRALISING SCRIP DIVIDEND ISSUANCE FROM 2022 ONWARDS
* PLAN TO SUSPEND SHARE BUY-BACKS FOR 2020 AND 2021, GIVEN HIGH LEVEL OF RESTRUCTURING EXPECTED TO BE UNDERTAKEN OVER NEXT 2 YEARS
* IN LONG TERM, POTENTIALLY SEES LOWER REVENUE FROM LOWER LENDING & TRANSACTION VOLUMES DUE TO CORONAVIRUS
* FOR US BUSINESS, INTEND TO CONSOLIDATE SELECT FIXED INCOME ACTIVITIES WITH THOSE IN LONDON TO MAXIMISE GLOBAL SCALE
* EXPECTS TO INCUR RESTRUCTURING COSTS OF AROUND $6BN & ASSET DISPOSAL COSTS OF AROUND $1.2BN DURING CURRENT PERIOD TO 2022
* EXPECTS MAJORITY OF RESTRUCTURING COSTS INCURRED IN 2020 AND 2021
* INTEND TO SIMPLIFY CO BY COMBINING RETAIL BANKING AND WEALTH MANAGEMENT AND GLOBAL PRIVATE BANKING
* GROUP WILL TARGET A GROSS RWA REDUCTION OF OVER $100BN BY END OF 2022
* FOR US BUSINESS, INTEND TO REDUCE OPERATING EXPENSES BY 10% TO 15%
* WILL TARGET REDUCED ADJUSTED COST BASE OF $31BN OR BELOW IN 2022
* TARGETING MORE THAN $100 BILLION OF GROSS RISK-WEIGHTED ASSET REDUCTIONS AND GROUP RETURN ON AVERAGE TANGIBLE EQUITY OF 10% TO 12% IN 2022
* INTEND TO SUSTAIN DIVIDEND AND MAINTAIN A CET1 RATIO IN RANGE OF 14% TO 15%, AND PLAN TO BE AT TOP END OF RANGE BY END OF 2021
* FOR EUROPEAN BUSINESS (EXCLUDING HSBC UK), PLAN TO REDUCE RWAS BY AROUND 35% BY END OF 2022
* EXPECT GLOBAL GROWTH TO STABILISE OVER COURSE OF 2020, ALBEIT AT A SLIGHTLY LOWER RATE THAN IN RECENT YEARS
* ENVISAGED THAT FIRST INTERIM DIVIDEND IN 2020 WILL BE $0.10 PER ORDINARY SHARE
* INTEND TO REDUCE OUR SALES AND TRADING AND EQUITY RESEARCH IN EUROPE AND TRANSITION OUR STRUCTURED PRODUCTS CAPABILITIES FROM UK TO ASIA
* EXPECTS TO MAKE AN APPOINTMENT OF PERMANENT GROUP CEO WITHIN 6-12 MONTHS AS INITIALLY OUTLINED Source text for Eikon: Further company coverage: