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February 28, 2020 / 2:24 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Huajun International Updates On Legal Proceedings On Breach Of Loan Agreement

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - Huajun International Group Ltd:

* ON 20 JAN SHANGHAI YIYI (GREENLAND) INVESTMENT PARTNERSHIP ISSUED AND FILED A STATEMENT OF CLAIM AGAINST UNIT

* CLAIM FOR ALLEGED BREACH OF LOAN AGREEMENT DUE TO DEFAULT IN REPAYMENT OF REMAINING PRINCIPAL AMOUNT OF RMB169.5 MILLION

* REPAYMENT PLAN DELAYED DUE TO IMPACT OF CORONAVIRUS OUTBREAK

* RESUMPTION, CONSTRUCTION, SALES OF REAL ESTATE PROJECTS BY UNIT WERE TO A CERTAIN EXTENT AFFECTED BY EPIDEMIC Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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