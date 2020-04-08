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April 8, 2020 / 3:18 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Huationg Global Says Most Construction Works For Group's Ongoing Projects Will Be Suspended From 7 April To 4 May

1 Min Read

April 8 (Reuters) - Huationg Global Ltd:

* HUATIONG GLOBAL LTD- MOST CONSTRUCTION WORKS FOR GROUP’S ONGOING PROJECTS WILL BE SUSPENDED FROM 7 APRIL TO 4 MAY

* HUATIONG GLOBAL LTD - UPDATES ON GROUP’S BUSINESS IN LIGHT OF COVID-19

* HUATIONG GLOBAL - INEVITABLE THAT THERE WILL BE SIGNIFICANT DISRUPTIONS TO GROUP’S BUSINESS & OPERATIONS DUE TO SUSPENSION OF WORKS

* HUATIONG GLOBAL LTD - DISRUPTIONS TO BUSINESS MAY ADVERSELY IMPACT GROUP’S REVENUE AND FINANCIAL PERFORMANCE

* HUATIONG GLOBAL LTD- CHAIRMAN, EXECUTIVE DIRECTORS WILL BE TAKING A VOLUNTARY PAY CUT OF 20% OF THEIR BASIC SALARY Source text for Eikon: Further company coverage:

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