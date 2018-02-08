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February 8, 2018 / 9:28 PM / Updated 10 hours ago

BRIEF-Hub Group Reports Q4 Earnings Per Share $2.99

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 8 (Reuters) - Hub Group Inc:

* HUB GROUP, INC. REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS

* SEES FY 2018 EARNINGS PER SHARE $2.30 TO $2.40

* Q4 EARNINGS PER SHARE $2.99

* Q4 REVENUE $4.0 BILLION

* ‍ESTIMATE THAT 2018 CAPITAL EXPENDITURES WILL RANGE FROM $150 MILLION TO $170 MILLION​

* TARGET OF $6 BILLION IN REVENUE IN NEXT FIVE YEARS​

* HUB GROUP-Q4 HAS $75.2 MILLION DECREASE IN INCOME TAXES RESULTING FROM ESTIMATE OF CHANGE TO DEFERRED TAX LIABILITY AT DEC 31, 2017 CAUSED BY TAX ACT

* ‍Q4 INCLUDES A $75.2 MILLION DECREASE IN INCOME TAXES RESULTING FROM ESTIMATE OF CHANGE TO DEFERRED TAX LIABILITY AT DECEMBER 31, 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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