BRIEF-Hudbay Minerals Reports Qtrly Loss Per Share $0.01

Feb 20 (Reuters) - Hudbay Minerals Inc:
* HUDBAY ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2019 RESULTS AND PROVIDES ANNUAL GUIDANCE
* CONSOLIDATED COPPER PRODUCTION IN Q4 OF 2019 WAS 32,422 TONNES
* IN Q4 OF 2019, CONSOLIDATED CASH COST PER POUND OF COPPER PRODUCED, NET OF BY-PRODUCT CREDITS, WAS $1.23
* SEES 2020 TOTAL COPPER PRODUCTION 98,000 TONNES - 117,000 TONNES
* SEES 2020 TOTAL ZINC PRODUCTION 105,000 TONNES - 125,000 TONNES
* SEES 2020 TOTAL MOLYBDENUM PRODUCTION 1,300 TONNES - 1,600 TONNES
* CLOSELY MONITORING DEVELOPMENT OF COVID-19 CORONAVIRUS OUTBREAK IN CHINA
* HUDBAY MINERALS - AT THIS TIME THERE HAS BEEN NO IMPACT OF COVID-19 ON TIMING OF COPPER CONCENTRATE SALES TO CUSTOMERS IN CHINA OR ELSEWHERE
* HUDBAY MINERALS - RECENT PROTESTS INVOLVING BLOCKADES OF CN RAIL SERVICE AFFECTED SHIPMENTS OF ZINC METAL, COPPER CONCENTRATE FROM MANITOBA OPERATIONS
* PROTESTS INVOLVING BLOCKADES OF CN RAIL SERVICE MAY RESULT IN ELEVATED INVENTORIES IN Q1 OF 2020
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.07, REVENUE VIEW $299.1 MILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: