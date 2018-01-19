FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
CyberRisk
The Trump Effect
North Korea
Iran
Technology
Myanmar
Investigations
Future Of Money
#Market News
January 19, 2018 / 12:14 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Hudson Ltd Sees U.S. IPO Of 39.42 Mln Class A Common Shares Priced Between $19-$21 Per Share

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 19 (Reuters) - Hudson Ltd:

* HUDSON LTD SEES U.S. IPO OF 39.42 MILLION CLASS A COMMON SHARES PRICED BETWEEN $19.00 AND $21.00 PER SHARE - SEC FILING

* HUDSON LTD SAYS IT ADDS BOFA MERRILL LYNCH, BANCO SANTANDER,CREDIT AGRICOLE CIB, RAIFFEISEN CENTROBANK, BBVA AND HSBC TO THE UNDERWRITERS TO U.S. IPO

* HUDSON LTD SAYS IT ALSO ADDS GOLDMAN SACHS & CO LLC, BNP PARIBAS, NATIXIS AND UNICREDIT CAPITAL MARKETS TO U.S. IPO

* HUDSON LTD SAYS SELLING SHAREHOLDER IS SELLING ALL OF THE CLASS A COMMON SHARES IN THE IPO. Source text (bit.ly/2Dt74la)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.