Healthcare
April 16, 2020 / 7:10 AM / in an hour

BRIEF-Huhtamaki Joins Forces With The International Red Cross To Provide COVID-19 Emergency Relief

1 Min Read

April 16 (Reuters) - Huhtamaki Oyj:

* HUHTAMAKI JOINS FORCES WITH THE INTERNATIONAL RED CROSS TO PROVIDE COVID-19 EMERGENCY RELIEF

* HUHTAMAKI OYJ - ANNOUNCED A DONATION OF EUR 0.5 MILLION IN SUPPORT OF INTERNATIONAL FEDERATION OF RED CROSS AND RED CRESCENT SOCIETIES’ (IFRC) COVID-19 APPEAL

* HUHTAMAKI OYJ - FUNDS WILL BE CHANNELED VIA FINNISH RED CROSS TO GO TOWARDS BOOSTING EMERGENCY RELIEF EFFORTS IN ASIA AND EUROPE AND IMPROVING LIVES OF WORLD’S MOST VULNERABLE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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