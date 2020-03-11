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March 11, 2020 / 2:23 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Huize Holding Announces Partial Exercise Of Over-Allotment Option In IPO

1 Min Read

March 10 (Reuters) - Huize Holding Ltd:

* HUIZE HOLDING LIMITED ANNOUNCES PARTIAL EXERCISE OF OVER-ALLOTMENT OPTION IN INITIAL PUBLIC OFFERING

* UNDERWRITERS OF IPO EXERCISED IN PART THEIR OVER-ALLOTMENT OPTION TO PURCHASE ADDITIONAL 72,453 AMERICAN DEPOSITARY SHARES

* UNDERWRITERS OF IPO PURCHASED ADDITIONAL 72,453 AMERICAN DEPOSITARY SHARES OF COMPANY AT IPO PRICE OF US$10.50 PER ADS

* EACH ONE ADS REPRESENTS TWENTY CLASS A COMMON SHARES OF COMPANY

* AFTER GIVING EXERCISE OF OVER-ALLOTMENT OPTION, CO HAS ISSUED AND SOLD TOTAL OF 5,322,453 ADSS, FOR GROSS PROCEEDS OF ABOUT $55.9 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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