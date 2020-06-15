Healthcare
June 15, 2020 / 1:41 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Humana Announces Monthly Stipend To Reduce Costs For Dental Providers During Pandemic

1 Min Read

June 15 (Reuters) - Humana Inc:

* HUMANA ANNOUNCES MONTHLY STIPEND TO REDUCE COSTS FOR DENTAL PROVIDERS DURING PANDEMIC

* HUMANA INC - TO SUPPORT PURCHASE OF PPE AND PROVIDE 24/7 ACCESS TO EAP AND WORK-LIFE SERVICES

* HUMANA INC - AT THIS TIME, ADDITIONAL FUNDING WILL BE AVAILABLE FROM JUNE THROUGH SEPTEMBER 2020 FOR ALL FULLY INSURED HUMANA DENTAL MEMBERS

* HUMANA - AS OF JUNE 1, CO WILL PAY ADDITIONAL $7 PER HUMANA MEMBER DENTAL CLAIM - FOR ALL FULLY INSURED HUMANA DENTAL MEMBERS Source text for Eikon: Further company coverage:

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