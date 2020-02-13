Healthcare
February 13, 2020 / 7:11 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Humana Q4 Operating Profit Falls To SEK 71 Million

1 Min Read

Feb 13 (Reuters) - Humana AB:

* Q4 OPERATING REVENUE SEK 1.91 BILLION VERSUS SEK 1.70 BILLION YEAR AGO

* Q4 OPERATING PROFIT SEK 71 MILLION VERSUS SEK 82 MILLION YEAR AGO

* HAS REVISED HUMANA’S FINANCIAL TARGETS.

* PROPOSES THAT 2020 AGM APPROVES A DIVIDEND OF SEK 0.70 PER SHARE FOR 2019

* FINANCIAL TARGET EFFECTIVE AS OF 2020: PROFITABILITY AN OPERATING MARGIN OF 7% OVER MEDIUM TERM.

* FINANCIAL TARGETS: REVENUE GROWTH ANNUAL ORGANIC REVENUE GROWTH OF 5% OVER MEDIUM TERM.

* TARGET: INTEREST-BEARING NET DEBT NOT EXCEEDING 4.5 TIMES EBITDA, Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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