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May 2, 2018 / 11:03 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Humana Reports Qtrly GAAP Revenue $14.28 Bln, Up 4 Pct

Reuters Staff

1 Min Read

May 2 (Reuters) - Humana Inc:

* Q1 REVENUE VIEW $14.19 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* QTRLY ADJUSTED CONSOLIDATED REVENUES OF $14.28 BILLION VERSUS ADJUSTED CONSOLIDATED REVENUES FOR Q1 2017 OF $13.48 BILLION

* QTRLY GAAP CONSOLIDATED BENEFIT RATIO OF 84.5 PERCENT WAS EQUIVALENT TO THE Q1 2017 RATIO

* HUMANA - INDIVIDUAL MEDICARE ADVANTAGE MEMBERSHIP WAS 3,018,500 AS OF MARCH 31, UP 6 PERCENT

* QTRLY ADJUSTED CONSOLIDATED BENEFIT RATIO OF 84.9 PERCENT FELL 30 BASIS POINTS FROM THE Q1 2017 ADJUSTED CONSOLIDATED BENEFIT RATIO OF 85.2 PERCENT

* HUMANA - GROUP MEDICARE ADVANTAGE MEMBERSHIP WAS 492,700 AS OF MARCH 31, DOWN 3 PERCENT Source text: (reut.rs/2HKY4WM) Further company coverage:

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