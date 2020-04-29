BRIEF-Humana Sees FY 2020 GAAP EPS $16.04 TO $16.54

April 29 (Reuters) - Humana Inc:
* HUMANA REPORTS FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS INCLUDING PROACTIVE ACTIONS TAKEN DURING PANDEMIC
* REAFFIRMS FY 2020 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE VIEW $18.25 TO $18.75
* FY 2020 GAAP EPS EXPECTED TO BE IN A RANGE OF $16.04 TO $16.54
* REAFFIRMS FY 2020 ADJUSTED EPS GUIDANCE RANGE OF $18.25 TO $18.75 WHILE ACKNOWLEDGING INHERENT UNCERTAINTY SURROUNDING ONGOING CRISIS
* INCREASES FULL YEAR EXPECTED INDIVIDUAL MEDICARE ADVANTAGE MEMBERSHIP GROWTH TO 300,000 TO 350,000 MEMBERS
* NET FINANCIAL IMPACT OF COVID-19 WAS NOT MATERIAL TO HUMANA’S RESULTS OF OPERATIONS DURING Q1 OF 2020
* REPORTS 1Q20 EARNINGS PER DILUTED COMMON SHARE (EPS) OF $3.56 ON A GAAP BASIS
* QTRLY GAAP REVENUES $18,935 MILLION VERSUS $16,107 MILLION
* HUMANA - DURING SECOND HALF OF MARCH 2020, EXPERIENCED LOWER HOSPITAL ADMISSIONS & UTILIZATION AS MEMBERS, PROVIDERS BEGAN TO DEFER NON-ESSENTIAL PROCEDURES
* FOR ITS STAND-ALONE PDP BUSINESS, HUMANA CONTINUES TO ESTIMATE A NET MEMBERSHIP DECLINE OF ABOUT 550,000 MEMBERS FOR FY 2020
* FY2020 EARNINGS PER SHARE VIEW $18.44 — REFINITIV IBES DATA
* HAS SEEN TREND OF LOWER UTILIZATION PERSIST INTO Q2 OF 2020
* EXPECTS THAT DEFERRED NON-ESSENTIAL PROCEDURES WILL RETURN IN COMING WEEKS AND MONTHS
* HUMANA - DEFERRAL OF NON-ESSENTIAL PROCEDURES OFFSET BY INCREASE IN PHARMACY COSTS DUE TO DECISION TO PERMIT EARLY PRESCRIPTION REFILLS
* HUMANA - SEES CMS’ 2021 FINAL RATE NOTICE TO RESULT IN 1.20% RATE INCREASE FOR NON ESRD MEDICARE ADVANTAGE BUSINESS, EXCLUDING. EGWP FUNDING CHANGES IMPACT
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $4.68, REVENUE VIEW $18.46 BILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: