Healthcare
March 9, 2020 / 9:12 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Humana Waives Out-Of-Pocket Costs For COVID-19 Testing

1 Min Read

March 9 (Reuters) - Humana Inc:

* HUMANA INC - ANNOUNCED SEVERAL ACTIONS IN RESPONSE TO INCREASED SPREAD OF CORONAVIRUS

* HUMANA INC - EFFECTIVE IMMEDIATELY, WE ARE WAIVING OUT-OF-POCKET COSTS ASSOCIATED WITH COVID-19 TESTING

* HUMANA INC - ALSO IMPLEMENTING SOME ACTIONS SUCH AS EARLY REFILLS OF PRESCRIPTION MEDICINES IN RESPONSE TO CORONAVIRUS

* HUMANA INC - IN RESPONSE TO CORONAVIRUS, INCREASING AVAILABILITY OF TELEMEDICINE OPTIONS TO REDUCE ADDITIONAL EXPOSURE

* HUMANA INC - TELEMEDICINE COSTS WAIVED FOR ALL URGENT CARE NEEDS FOR NEXT 90 DAYS Source text for Eikon: Further company coverage:

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