Financials
November 25, 2016 / 12:36 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Humanoptics AG Capital Raises Capital

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March 18 (Reuters) - Humanoptics AG:

* DGAP-ADHOC: HUMANOPTICS AG: CAPITAL INCREASE FROM AUTHORIZED CAPITAL WITH SUBSCRIPTION RIGHTS EXCLUDED AGAINST CASH CONTRIBUTION PLANNED; SUSTAINABLE STRENGTHENING OF EQUITY CAPITAL BASIS

* SHARE CAPITAL TO BE INCREASED BY A NOMINAL AMOUNT OF EUR 247,280.00 AGAINST CASH CONTRIBUTION TO EUR 3,487,280,00

* TO ISSUE 247,280 NEW BEARER SHARES WITH A PROPORTIONATE AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF EUR 1.00 PER NEW SHARE

* PLACEMENT PRICE SHALL BE EUR 10.11

* 247,280 NEW SHARES SHALL BE SUBSCRIBED EXCLUSIVELY BY MAJORITY SHAREHOLDER HUMANOPTICS HOLDING AG Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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