FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Hummingbird to buy 50 pct stake in Kobada gold project in Mali
Sections
Featured
New data shows race disparities in Canada's bail system
World
New data shows race disparities in Canada's bail system
Russian tampering of elections is 'warfare': Haley
Russia and U.S. politics
Russian tampering of elections is 'warfare': Haley
WHO edited cancer findings in herbicide review
Special Report
WHO edited cancer findings in herbicide review
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
September 27, 2017 / 4:09 PM / 22 days ago

BRIEF-Hummingbird to buy 50 pct stake in Kobada gold project in Mali

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 27 (Reuters) - HUMMINGBIRD RESOURCES PLC:

* CONDITIONAL ACQUISITION IN GOLD PROJECT, MALI

* ‍CONDITIONAL ACQUISITION OF 50 PCT INTEREST IN KOBADA GOLD PROJECT OWNED BY AFRICAN GOLD GROUP INC

* DEAL ‍TO TARGET AN INCREASE IN ANNUAL PRODUCTION AT YANFOLILA BY +45 PCT TO +150,000OZ PER ANNUM​

* ‍TRANSACTION IS SUBJECT TO CERTAIN CONDITIONS, INCLUDING THAT BINDING AGREEMENTS ARE ENTERED INTO WITHIN 45 DAYS​

* ‍120-DAY EXCLUSIVITY PERIOD FOR DUE DILIGENCE​

* ‍HUMMINGBIRD TO RECEIVE 70 PCT OF CASHFLOWS UNTIL CAPEX RECOVERED​

* ‍DURING EXCLUSIVITY PERIOD HUMMINGBIRD HAS RIGHT TO INCREASE SHAREHOLDING IN AGG TO 19.2 PCT FOR A FURTHER CONSIDERATION OF CAD$4.4M​ Source text for Eikon: Further company coverage:

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.