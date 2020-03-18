Healthcare
March 18, 2020 / 7:06 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Hungary's top bank OTP supports PM Orban's new economic package

1 Min Read

March 18 (Reuters) - OTP Bank Nyrt says in emailed statement:

* PM ORBAN’S ECONOMIC PACKAGE ANNOUNCED ON WEDNESDAY IS AN EFFECTIVE TOOL TO EASE BORROWERS’ BURDENS

* OTP SUPPORTS ORBAN’S MEASURES

* MEASURES PROVIDE NEAR IMMEDIATE RELIEF FOR BORROWING CITIZENS AND COMPANIES AND THOSE PLANNING TO BORROW

* OTP’S PREDICTABLE OPERATIONS, SIGNIFICANT CAPITAL, LIQUIDITY BUFFER PROTECT ITS STABLE, EFFICIENT AND PROFITABLE OPERATIONS AS IT FACES ECONOMIC CHALLENGES

* OTP WANTS TO CONTRIBUTE AS MUCH AS NECESSARY TO PROTECT THE ECONOMY AND ITS CLIENTS

* DETAILS OF ORBAN’S PACKAGE REMAIN TO BE SEEN Further company coverage: (Reporting by Marton Dunai)

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