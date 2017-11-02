BRIEF-Hunter Douglas 9-month EBITDA up at ‍​276.6 million dollars

Nov 2 (Reuters) - HUNTER DOUGLAS NV:
* 9-MONTH EBITDA USD 276.6 MILLION VERSUS USD 254.4 MILLION YEAR AGO
* 9-MONTH REVENUE USD 2.35 BILLION VERSUS USD 2.06 BILLION YEAR AGO
* 9M TOTAL NET PROFIT: USD 145.2 MILLION, 2.0% HIGHER THAN USD 142.3 MILLION IN THE FIRST NINE MONTHS OF 2016
* SEES CONTINUED GROWTH IN EUROPE, THE US AND ASIA AND CONTINUED DIFFICULT CONDITIONS IN LATIN AMERICA
* WE EXPECT CONTINUED GROWTH IN EUROPE, THE US AND ASIA AND CONTINUED DIFFICULT CONDITIONS IN LATIN AMERICA Source text: bit.ly/2zZEsKf Further company coverage: (Gdynia Newsroom)