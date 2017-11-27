FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Huntington Ingalls says U.S. Govt, co reached settlement of co's claim for Avondale facility's restructuring costs​
Sections
Featured
Manila police tell one story of killing, security cameras tell another
Reuters Investigates
Manila police tell one story of killing, security cameras tell another
Prince Harry charts unfolding of love story with Markle
Royal engagement
Prince Harry charts unfolding of love story with Markle
German spy agency says Silicon Valley undermines democracy
Cyber Risk
German spy agency says Silicon Valley undermines democracy
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
November 27, 2017 / 10:37 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Huntington Ingalls says U.S. Govt, co reached settlement of co's claim for Avondale facility's restructuring costs​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 27 (Reuters) - Huntington Ingalls Industries Inc :

* HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES - ‍ON NOV 16, U.S. GOVERNMENT, CO REACHED A SETTLEMENT OF CO‘S CLAIM FOR AVONDALE FACILITY‘S RESTRUCTURING COSTS​

* HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES - UNDER TERMS OF SETTLEMENT RELATED TO AVONDALE RESTRUCTURING, $251 MILLION WILL BE TREATED AS ALLOWABLE COSTS - SEC FILING​

* HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES-ANTICIPATES MAJORITY OF RESTRUCTURING, SHUTDOWN RELATED COSTS WILL BE BILLED TO U.S. GOVERNMENT AND COLLECTED BY END OF 2018​

* HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES-SETTLEMENT RELATED TO AVONDALE RESTRUCTURING COSTS DOESN'T HAVE MATERIAL EFFECT ON CO'S CONSOLIDATED FINANCIAL POSITION Source text: (bit.ly/2ibsGJA) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.