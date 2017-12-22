FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Venezuela
Net Neutrality
The Trump Effect
North Korea
Moments of Innovation
Media
Energy & Environment
Cyber Risk
Investigates
Breakingviews
Future of Money
#Consumer Electronics
December 22, 2017 / 7:36 AM / 2 days ago

BRIEF-Husqvarna to boost concrete surfaces & floors with Atlas unit buy

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 22 (Reuters) - Husqvarna AB:

* HUSQVARNA GROUP TO ACQUIRE LIGHT COMPACTION AND CONCRETE EQUIPMENT BUSINESS, TO STRENGTHEN POSITION IN CONCRETE SURFACES & FLOORS

* SAYS ‍ATLAS COPCO LIGHT COMPACTION & CONCRETE EQUIPMENT, A PART OF ATLAS COPCO POWER TECHNIQUE, IS A GLOBAL LEADER IN THIS BUSINESS SEGMENT AND HAD ANNUAL SALES OF APPROXIMATELY SEK 570M IN 2016​

* SAYS ‍AROUND 200 EMPLOYEES ARE PREDOMINANTLY LOCATED IN BULGARIA BUT ALSO IN ALL KEY MARKETS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Simon Johnson)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.