BRIEF-Hutchison China MediTech Says Covid-19 Outbreak Posing Some Challenges To Operations In China

March 3 (Reuters) - Hutchison China MediTech Ltd:
* COVID-19 OUTBREAK IS POSING SOME CHALLENGES TO OPERATIONS RESULTING FROM RESTRICTIONS ON MOVEMENT IN CHINA
* TO-DATE, NONE OF CO’S MANUFACTURING OPERATIONS IN CHINA HAVE BEEN MATERIALLY AFFECTED
* AT THIS STAGE UNABLE TO ASSESS LONG-TERM EFFECT OF COVID-19 OUTBREAK, IF ANY
* FY NET LOSS ATTRIBUTABLE TO CHI-MED OF $106.0 MILLION (2018: NET LOSS OF $74.8M)
* ASSUMES AT THIS STAGE THAT FINANCIAL IMPACT OF RECENT COVID-19 OUTBREAK WILL NOT BE MATERIAL TO GROUP
* EXPECT TO START MANY GLOBAL REGISTRATION STUDIES THIS YEAR WITH FRUQUINTINIB, SURUFATINIB, POTENTIALLY SAVOLITINIB Source text for Eikon: Further company coverage: