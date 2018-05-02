BRIEF-Hyatt Hotels Q1 Earnings Per Share $3.40

Hyatt Hotels Corp:
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.31 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY COMPARABLE SYSTEMWIDE REVPAR INCREASED 4.3%, INCLUDING AN INCREASE OF 1.6% AT COMPARABLE OWNED AND LEASED HOTELS
* SEES 2018 FISCAL YEAR NET INCOME IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY $495 MILLION TO $553 MILLION
* RAISES FULL-YEAR OUTLOOK FOR REVPAR GROWTH, ROOMS GROWTH AND SHAREHOLDER RETURNS
* 2018 FISCAL YEAR COMPARABLE SYSTEMWIDE REVPAR IS EXPECTED TO INCREASE APPROXIMATELY 2.0% TO 3.5%
* 2018 FISCAL YEAR CAPITAL EXPENDITURES ARE EXPECTED TO BE APPROXIMATELY $375 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: