BRIEF-Hyatt Reports Q4 Adjusted Earnings Per Share $0.47

Feb 19 (Reuters) - Hyatt Hotels Corp:
* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.25 — REFINITIV IBES DATA
* QTRLY COMPARABLE SYSTEM-WIDE REVPAR DECREASED 0.5%
* QTRLY COMPARABLE SYSTEM-WIDE REVPAR NEGATIVELY IMPACTED BY ABOUT 110 BASIS POINTS AS A RESULT OF POLITICAL UNREST IN HONG KONG
* QTRLY FULL SERVICE AND SELECT SERVICE U.S. HOTEL REVPAR DECREASED 1.1% AND 1.8%, RESPECTIVELY
* 2020 NET INCOME IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY $113 MILLION TO $144 MILLION
* 2020 ADJUSTED EBITDA IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY $760 MILLION TO $780 MILLION
* 2020 COMPARABLE SYSTEM-WIDE REVPAR GROWTH IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF DOWN 0.5% TO UP 1.5%
* 2020 CAPITAL EXPENDITURES ARE EXPECTED TO BE APPROXIMATELY $250 MILLION
* EXPECTS TO RETURN ABOUT $400 MILLION TO SHAREHOLDERS THROUGH COMBINATION OF CASH DIVIDENDS ON COMMON STOCK & SHARE REPURCHASES IN 2020
* 2020 OUTLOOK DOES NOT INCLUDE IMPACT OF CURRENT OUTBREAK OF CORONAVIRUS (COVID-19) ON BUSINESS PERFORMANCE
* IMPACT OF CURRENT OUTBREAK OF CORONAVIRUS (COVID-19) ON BUSINESS PERFORMANCE CANNOT BE REASONABLY ESTIMATED AT THIS TIME
* QTRLY TOTAL FEE REVENUES INCREASED 11.8% (12.1% IN CONSTANT CURRENCY) TO $161 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: