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March 27, 2018 / 9:38 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Hydro One And Avista File A Settlement Agreement In Washington Merger Case

Reuters Staff

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Avista Corp:

* HYDRO ONE AND AVISTA FILE A SETTLEMENT AGREEMENT IN WASHINGTON MERGER CASE

* HYDRO ONE SAYS SETTLEMENT WITH AVISTA CORP INCLUDES FINANCIAL AND NON-FINANCIAL COMMITMENTS

* HYDRO ONE - ‍NO COSTS ASSOCIATED WITH TRANSACTION WILL BE RECOVERED FROM AVISTA OR HYDRO ONE CUSTOMERS​

* HYDRO ONE LTD - ‍AS RESULT OF SETTLEMENT, FINANCIAL COMMITMENTS IN WASHINGTON TOTAL ABOUT $44 MILLION​

* HYDRO ONE - ‍SETTLEMENT, IF APPROVED, WOULD RESULT IN ALLOCATION TO WASHINGTON OF A RATE CREDIT OF ABOUT $31 MILLION OVER A 5-YEAR PERIOD​

* HYDRO ONE SAYS IF COMMITMENTS IN WASHINGTON SETTLEMENT TO BE PROPORTIONALLY ALLOCATED TO OTHER STATES, FINANCIAL COMMITMENTS WOULD BE ABOUT $74 MILLION

* HYDRO ONE - CO, AVISTA CONTINUE TO ANTICIPATE CLOSING DEAL IN H2 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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