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April 4, 2018 / 2:44 AM / Updated 16 hours ago

BRIEF-Hyperblock To Acquire CryptoGlobal

Reuters Staff

1 Min Read

April 3 (Reuters) - CryptoGlobal Corp:

* HYPERBLOCK TO ACQUIRE CRYPTOGLOBAL

* TRANSACTION HAS BEEN UNANIMOUSLY APPROVED BY BOARD OF DIRECTORS OF EACH OF CRYPTOGLOBAL AND HYPERBLOCK

* ‍HYPERBLOCK WILL BUY ALL OF ISSUED & OUTSTANDING SHARES OF CRYPTOGLOBAL BY ISSUING 0.4229 OF A SHARE OF HYPERBLOCK FOR EACH CRYPTOGLOBAL SHARE​

* ‍DEAL IS VALUING EACH CRYPTOGLOBAL COMMON SHARE AT $0.74​

* IMPLIED VALUE OF CRYPTOGLOBAL’S EQUITY UNDER TRANSACTION IS APPROXIMATELY $106 MILLION.

* TRANSACTION IS EXPECTED TO BE ACCRETIVE TO HYPERBLOCK’S CASH FLOW OVER NEXT 12-MONTH PERIOD

* CO EXPECTS TO ISSUE UP TO ABOUT 60.4 MILLION HYPERBLOCK COMMON SHARES TO CRYPTOGLOBAL SHAREHOLDERS IN CONNECTION WITH TRANSACTION

* ‍UPON CLOSING OF TRANSACTION, CRYPTOGLOBAL SHAREHOLDERS WILL OWN APPROXIMATELY 25.2% OF COMBINED COMPANY​

* ‍TRANSACTION IS CURRENTLY EXPECTED TO CLOSE AT END OF MAY 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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