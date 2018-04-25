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#Financials
April 25, 2018 / 5:55 PM / in an hour

BRIEF-Hypoport Agrees To Buy FIO Systems For Shares And Cash

Reuters Staff

1 Min Read

April 25 (Reuters) - Hypoport AG:

* DGAP-ADHOC: HYPOPORT AG: HYPOPORT AG SIGNS AGREEMENT TO ACQUIRE ALL SHARES IN FIO SYSTEMS AG AND DECIDES ON A NON-CASH CAPITAL INCREASE

* CONSIDERATION TO BE PAID TO SHAREHOLDERS OF FIO SYSTEMS AG IS MADE UP OF A SHARE COMPONENT AND A CASH COMPONENT

* TO ISSUE 298,418 NEW SHARES IN HYPOPORT AG IN RETURN FOR NON-CASH CONTRIBUTIONS

* NOW ANTICIPATES REVENUE OF EUR230-250 MILLION AND EARNINGS BEFORE INTEREST AND TAX (EBIT) OF EUR28-33 MILLION FOR HYPOPORT GROUP IN 2018

* WILL PAY AROUND EUR24 MILLION AS A CASH COMPONENT Source text for Eikon: Further company coverage:

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