BRIEF-Hyprop Investments Acquires Shopping Centres In Croatia​

Feb 21 (Reuters) - Hyprop Investments Ltd:
* UK JOINT VENTURE COMPANY, HYSTEAD ENTERED INTO AN AGREEMENT TO ACQUIRE A 90% INTEREST IN A COMPANY THAT OWNS TWO SHOPPING CENTRES
* PURCHASE CONSIDERATION NET OF EUR154.4 MILLION ASSET-BASED FINANCE IS EUR129.1 MILLION, OF WHICH HYPROP‘S 60% EFFECTIVE SHARE IS ABOUT EUR77.5 MILLION (R1.12 BILLION)
* SHOPPING CENTRES WERE ACQUIRED AT COMBINED PROPERTY YIELD OF ABOUT 7%, EXPECTED TO ENHANCE HYPROP‘S DISTRIBUTIONS TO SHAREHOLDERS
* FUNDING OF ACQUISITION THROUGH ASSET BASED FUNDING (LOAN TO VALUE OF 55%) SECURED ON A 5-YEAR TERM Source text for Eikon: Further company coverage: