Healthcare
March 23, 2020 / 6:38 AM / Updated 32 minutes ago

BRIEF-Hyprop Says S. African Malls Remain Open, Says Has Been A Decline In Footfall

1 Min Read

March 23 (Reuters) - Hyprop Investments Ltd:

* JSE: HYP - HILB06 - HYPROP’S RESPONSE TO THE COVID-19 VIRUS, UPDATE ON THE DIVIDEND PAYMENT AND THE DIVIDEND REINVESTMENT ALTERNATIVE

* HYPROP - ADDRESSING FINANCIAL RISKS POSED BY COVID -19 & ACTIVELY ENGAGING WITH PRINCIPAL BANKERS & LENDERS, WHO HAVE INDICATED THEIR SUPPORT

* HYPROP INVESTMENTS LTD - HYPROP’S SOUTH AFRICAN MALLS REMAIN OPEN FOR BUSINESS, HOWEVER, THERE HAS BEEN A DECLINE IN FOOTFALL

* HYPROP INVESTMENTS LTD - BOARD WILL REVIEW DRIP IN SEPTEMBER 2020 IN CONTEXT OF MARKET CONDITIONS AT TIME Source text for Eikon: Further company coverage:

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