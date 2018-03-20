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March 20, 2018 / 9:30 PM / in 16 hours

BRIEF-Hyster-Yale Materials Handling Says Entered Into Amendment Of Co's $200 Mln Original Principal Amount Term Loan​

Reuters Staff

1 Min Read

March 20 (Reuters) - Hyster-Yale Materials Handling Inc :

* HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING INC - ‍ON MARCH 14, ENTERED INTO AN AMENDMENT OF COMPANY’S $200.0 MILLION ORIGINAL PRINCIPAL AMOUNT TERM LOAN - SEC FILING​

* HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING-‍TERM LOAN AMENDMENT ALLOWS FOR DISPOSITION OF ANY OTHER NON-CORE ASSETS WITH BOOK VALUE NOT TO EXCEED $10.0 MILLION​

* HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING-‍TERM LOAN AMENDMENT ALLOWS FOR CO'S DISPOSITION OF ALL OR ANY PORTION OF POWER TAP ASSETS OF NUVERA FUEL CELLS, LLC​ Source text - bit.ly/2prwGpM Further company coverage:

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