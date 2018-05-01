BRIEF-Hyster-Yale Materials Q1 Earnings Per Share $0.90

May 1 (Reuters) - Hyster-Yale Materials Handling Inc:
* HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING ANNOUNCES FIRST QUARTER 2018 RESULTS
* Q1 REVENUE $788.2 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $775.2 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.86 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING - OVERALL GLOBAL LIFT TRUCK MARKET IS EXPECTED TO GROW MODESTLY IN 2018 COMPARED WITH 2017
* NET INCOME IN 2018 IS EXPECTED TO INCREASE SUBSTANTIALLY OVER 2017
* ANTICIPATES MODEST INCREASE IN 2018 OPERATING PROFIT COMPARED WITH 2017
* HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING- IN 2018,SEES AMERICAS MARKET TO CONTINUE TO GROW BUT AT MORE MODERATE RATE THAN DOUBLE DIGIT GROWTH SEEN IN Q1 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: