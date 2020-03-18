Healthcare
March 18, 2020 / 6:41 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Hyundai Motor Manufacturing Alabama LLC Says Confirmed A Case Of Covid-19 Among Its Workforce

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March 18 (Reuters) - Hyundai Motor Manufacturing Alabama LLC:

* HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING ALABAMA LLC - CONFIRMED A CASE OF COVID-19 AMONG ITS WORKFORCE

* HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING ALABAMA- INDIVIDUAL WHO TESTED POSITIVE IS NOT CURRENTLY ON SITE AT HMMA

* HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING ALABAMA- SUSPENDING PRODUCTION IN ALL AREAS, FOR ALL SHIFTS, BEGINNING AT 10:30 A.M. ON MARCH 18

* HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING ALABAMA- WILL CONFER WITH ADPH, CDC TO DETERMINE IF ADDITIONAL MEASURES SHOULD BE TAKEN

* HYUNDAI SPOKESMAN SAYS THERE ARE NO DETAILS AS OF NOW ON WHEN PLANT WILL REOPEN Source text: (bit.ly/33rvkOo) Further company coverage:

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