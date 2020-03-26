Healthcare
March 26, 2020 / 9:50 AM / Updated an hour ago

BRIEF-I Synergy Says Cancelling All Its Signature Events Until Covid-19 Issue Has Totally Subsided

1 Min Read

March 26 (Reuters) - I Synergy Group Ltd:

* CANCELLING ALL ITS SIGNATURE EVENTS UNTIL COVID-19 ISSUE HAS TOTALLY SUBSIDED

* PREDICTING REDUCTIONS IN SALES ORDERS TO FLOW THROUGH AND POTENTIALLY IMPACT REVENUE IN COMING MONTHS

* FOR FIRST TWO MONTHS OF 2020, WRITTEN NEW AFFILIATE SALES ORDERS GROWTH WAS ABOUT 50%

* BELIEVES THAT IT IS DIFFICULT TO PROVIDE GUIDANCE FOR FY20

* CURRENTLY EVALUATING ITS OPERATING COST BASE AND WILL TAKE APPROPRIATE MEASURES TO REDUCE EXPENDITURE AS AN IMMEDIATE PRIORITY

* SAYS PERFORMANCE OF AFFILIATE MARKETING PLATFORM IS IMPROVING AND ONLINE SALES CONTINUE TO GROW Source text: bit.ly/2y7OWvr Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below