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July 18, 2018 / 9:08 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-IATA Says New Data Reveals That Delays In Europe So Far This Year Have More Than Doubled

Reuters Staff

1 Min Read

July 18 (Reuters) - Air France KLM SA:

* IATA SAYS NEW DATA FROM EUROCONTROL REVEALS THAT DELAYS IN EUROPE SO FAR THIS YEAR HAVE MORE THAN DOUBLED COMPARED TO 2017

* IATA ON DELAYS IN EUROPE - “MOST OF THESE DELAYS ARE CAUSED BY STAFFING AND CAPACITY SHORTAGES”

* IATA SAYS DATA FROM EUROCONTROL SHOWS THAT IN H1, AIR TRAFFIC MANAGEMENT (ATM) DELAYS MORE THAN DOUBLED TO 47,000 MINUTES PER DAY

* IATA SAYS “THE IMPACT OF ATC DELAYS RIPPLE THROUGHOUT THE ECONOMY”

* IATA IS CALLING ON EUROPEAN COMMISSION TO MODERNIZE INFRASTRUCTURE AND IMPLEMENT SINGLE EUROPEAN SKY ATM RESEARCH

* IATA IS CALLING ON EUROPEAN COMMISSION TO REFORM OUTDATED WORK PRACTICES Source text - bit.ly/2O0NLRZ Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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