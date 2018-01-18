BRIEF-IBM Q4 Gaap Loss Per Share $1.14 From Continuing Operations

Jan 18 (Reuters) - IBM:
* Q4 REVENUE $22.5 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $22.05 BILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $5.17 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* - FULL-YEAR STRATEGIC IMPERATIVES REVENUE OF $36.5 BILLION, UP 11 PERCENT
* - FOURTH-QUARTER GAAP EPS FROM CONTINUING OPERATIONS INCLUDES A ONE-TIME CHARGE OF $5.5 BILLION ASSOCIATED WITH ENACTMENT OF U.S. TAX REFORM
* - FOURTH-QUARTER STRATEGIC IMPERATIVES REVENUE UP 17 PERCENT
* - FOURTH-QUARTER CLOUD REVENUES INCREASED 30 PERCENT TO $5.5 BILLION
* - QTRLY OPERATING NON-GAAP GROSS PROFIT MARGIN OF 49.5 PERCENT VERSUS 47.6 PERCENT IN Q3
* - 2018 WILL BE ALL ABOUT REINFORCING CO‘S LEADERSHIP POSITION IN KEY HIGH-VALUE SEGMENTS OF IT INDUSTRY, INCLUDING CLOUD, AI, SECURITY,BLOCKCHAIN Source text for Eikon: Further company coverage: