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February 20, 2018 / 9:09 PM / Updated 16 hours ago

BRIEF-ICA Bondholders Attending Meeting Voted "For" Resolution For Co To Contract Financial Indebtedness Through Term Facility

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 20 (Reuters) - Arctic Paper Sa:

* ‍MEETING OF BONDHOLDERS WHO ACCEDED TO INTERCREDITOR AGREEMENT TO GRANT CONSENT TO OBTAINING ADDITIONAL FINANCING FOR COMPANY​

* ICA BONDHOLDERS ATTENDING MEETING VOTED “FOR” RESOLUTION FOR CO TO CONTRACT FINANCIAL INDEBTEDNESS THROUGH TERM FACILITY UP TO PLN 25.8 MILLION

* PLN 25.8 MILLION TO BE GRANTED BY BANK ZACHODNI, BGŻ BNP PARIBAS

* TERM FACILITY IS ADDITIONAL TRANCHE TO FINANCE, REFINANCE REPAYMENT OF ARCTIC PAPER GRYCKSBO‘S DEBT UNDER LEASE BY SVENSKA HANDELSBANKEN​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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