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BRIEF-Icade Revises Upward Net Current Cash Flow To Around 8%
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#Financials
November 27, 2017 / 6:36 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Icade Revises Upward Net Current Cash Flow To Around 8%

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 27 (Reuters) - ICADE SA:

* PRESENTS STRATEGY FOR 2017-2019‍​

* ANTICIPATES 2017 NET CURRENT CASH FLOW UP BY AROUND 8%, REVISED UPWARDS FROM THE “AROUND 7%” FORECAST ANNOUNCED LAST JULY,‍​

* SEES GROWTH OF NET CURRENT CASH FLOW IN 2017 AT ABOUT 8 PERCENT (VERSUS ‘ABOUT 7 PERCENT’ ANNOUNCED IN JULY)‍​

* DIVIDEND POLICY CONTINUES TO BE BASED ON THE EVOLUTION OF THE NET CURRENT CASH FLOW.‍​

* PLAN’S FINANCIAL GOALS SHOULD BE REACHED ONE YEAR AHEAD OF SCHEDULE, ESPECIALLY REGARDING PORTFOLIO VALUE (€11.4BN EXPECTED AS EARLY AS THE END OF 2018)‍​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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