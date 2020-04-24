BRIEF-Icade Suspends 2020 Guidance

April 24 (Reuters) - Icade SA:
* PROPERTY DEVELOPMENT REVENUE HAS ALREADY BEEN IMPACTED BY THE COVID-19 CRISIS
* END-MARCH SOLID RENTAL INCOME GROWTH (ABOUT +8%)
* 2020 GUIDANCE SUSPENDED; NEXT UPDATE SCHEDULED FOR THE H1 RESULTS ANNOUNCEMENT
* END-MARCH BACKLOG OF €1.3BN, UP +3.7%
* CASH HOLDINGS TOTALLED NEARLY €750M AT THE END OF MARCH AND BACKUP LINES OF CREDIT HAVE BEEN INCREASED TO OVER €2BN
* ON NEW CORONAVIRUS: FINANCIAL IMPACT CURRENTLY BEING ESTIMATED
* END-MARCH REVENUE AT €101M, DOWN -32% AS OVER 90% OF CONSTRUCTION PROJECTS HAVE BEEN HALTED
* AT THE END OF MARCH, ICADE BENEFITED FROM A STRONG CASH POSITION OF NEARLY €750M
* COVID-19 OUTBREAK LED BOARD OF DIRECTORS TO PROPOSE REDUCED DIVIDEND OF €4.01 PER SHARE
* HAS INCREASED ITS BACKUP LINES OF CREDIT BY OVER €300M AND NOW HAS UNDRAWN CREDIT LINES OF MORE THAN €2BN VERSUS €1.7BN AS OF DEC 31, 2019
* THE CRISIS WILL LIKELY HAVE A MATERIAL IMPACT IN 2020 - CEO Source text foe Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)