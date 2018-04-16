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April 16, 2018 / 11:03 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Icahn Enterprises Announces Definitive Agreement To Sell Tropicana Entertainment Inc. For $1.85 Billion

Reuters Staff

1 Min Read

April 16 (Reuters) - Icahn Enterprises LP:

* ICAHN ENTERPRISES L.P. ANNOUNCES DEFINITIVE AGREEMENT TO SELL TROPICANA ENTERTAINMENT INC. FOR $1.85 BILLION

* ICAHN ENTERPRISES LP - DEAL FOR AGGREGATE CONSIDERATION OF APPROXIMATELY $1.85 BILLION

* ICAHN ENTERPRISES LP - DEAL FOR AGGREGATE CONSIDERATION OF APPROXIMATELY $1.85 BILLION

* ICAHN ENTERPRISES - TRANSACTION DOES NOT INCLUDE TROPICANA’S ARUBA ASSETS, WHICH WILL BE DISPOSED OF AS A CONDITION TO CLOSING

* ICAHN ENTERPRISES - TROPICANA ENTERED DEFINITIVE AGREEMENT TO SELL TROPICANA’S REAL ESTATE TO GAMING AND LEISURE PROPERTIES

* ICAHN ENTERPRISES LP - TRANSACTION IS NOT SUBJECT TO ANY FINANCING CONDITION

* ICAHN ENTERPRISES - AGGREGATE CONSIDERATION WILL BE INCREASED BY AMOUNT OF NET PROCEEDS RECEIVED IN CONNECTION WITH ARUBA DISPOSITION Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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