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April 19, 2018 / 11:42 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-ICC Labs Enters Into LoI With Eurofarma Uruguay

Reuters Staff

1 Min Read

April 19 (Reuters) - ICC Labs Inc:

* ICC LABS ENTERS INTO LETTER OF INTENT WITH EUROFARMA URUGUAY S.A., A MEMBER OF THE BRAZILIAN-OWNED MULTINATIONAL EUROFARMA GROUP OF PHARMACEUTICAL COMPANIES

* ICC LABS INC SAYS ONE OF ITS URUGUAYAN SUBSIDIARIES HAS ENTERED INTO A LETTER OF INTENT WITH EUROFARMA URUGUAY S.A

* ICC LABS-TO NEGOTIATE AGREEMENTS PURSUANT TO WHICH EUROFARMA TO BLEND, BOTTLE, PACKAGE, FOR SALE BY CO, VARIOUS PRODUCTS DERIVED FROM CBD EXTRACTIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

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