Healthcare
April 16, 2020 / 11:56 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Icetana Says Has Been Substantial Deferrals To Tenders Due To Covid-19

1 Min Read

April 17 (Reuters) - Icetana Ltd:

* ICETANA LTD - THERE HAS BEEN SUBSTANTIAL DEFERRALS TO TENDERS, DEPLOYMENTS AND IMPLEMENTATIONS DUE TO COVID-19

* ICETANA LTD - ICETANA’S KEY VERTICAL MARKETS, INCLUDING RETAIL MALLS, CASINOS AND UNIVERSITIES HAVE BEEN DIRECTLY IMPACTED BY COVID-19

* ICETANA LTD - FY2020 REVENUE WILL BE DIRECTLY IMPACTED BY DELAYS

* ICETANA LTD - BOARD OF DIRECTORS WILL TAKE 25% REDUCTION TO REMUNERATION; CEO & EXECUTIVE TEAM WILL TAKE 20% SALARY REDUCTION Source text for Eikon: Further company coverage:

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